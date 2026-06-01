В Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине ранен мужчина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Белгородском округе FPV-дрон атаковал машину на автодороге Бессоновка-Солохи, был ранен мужчина, он получил множественные осколочные ранения головы, туловища и ног, сообщил оперштаб Белгородской области.

В селе Грузское Борисовского округа в результате атаки дрона повреждено сооружение на территории предприятия.

В Шебекине из-за детонации БПЛА были повреждены один грузовой и два легковых автомобиля.

В Грайворонском округе в селе Почаево атаке подвергся социальный объект. Частично разрушена стена здания, находящегося на его территории.