Комитет Госдумы предложил уточнить правила самозапрета в азартных играх

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике доработал ко второму чтению законопроект № 1155881-8, корректирующий режим самозапрета на участие в азартных играх: депутаты расширили круг ничтожных соглашений о выигрыше и уточнили порядок выплат по интерактивным ставкам игрокам, включенным в перечень отказавшихся от участия в азартных играх.

В первом чтении документ сокращал с пяти до двух рабочих дней срок, в течение которого ФНС обязана принять решение о включении сайтов с признаками незаконной организации азартных игр в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.

Ко второму чтению внесен ряд поправок, в частности, расширяется круг ничтожных соглашений о выигрыше. Согласно действующему законодательству, ничтожными являются основанные на риске соглашения о выигрыше, заключенные с физлицом, включенным в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Поправкой предлагается также признавать ничтожными такие соглашения, заключенные между физлицами, если хотя бы один из них включен в указанный перечень. Поправка распространяет режим ничтожности на пари в тотализаторах, где соглашение о выигрыше по существу заключается между участниками, а не с организатором азартных игр.

В законе предлагается закрепить определение личного кабинета участника азартной игры. Согласно поправке, это информационный ресурс, принадлежащий организатору азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, размещенный на его официальном сайте в интернете, доступ к которому предоставляется физлицу при условии прохождения им авторизации и который используется для приема интерактивных ставок. Действующая редакция закона обязывает организаторов азартных игр отказывать "самозапретникам" в доступе к личному кабинету, однако само понятие личного кабинета законом не определено.

Также корректируется порядок выплат выигрышей по интерактивным ставкам. Выплата выигрышей будет производиться по результатам пари, заключенных относительно событий, наступивших до момента обновления информации в перечне отказавшихся от участия в азартных играх. Поправка определяет судьбу пари, которые игрок заключил до включения в перечень "самозапретников": выплата возможна только по тем из них, событие по которым наступило до обновления данных в перечне.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.