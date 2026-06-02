Поиск

Комитет Госдумы предложил уточнить правила самозапрета в азартных играх

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике доработал ко второму чтению законопроект № 1155881-8, корректирующий режим самозапрета на участие в азартных играх: депутаты расширили круг ничтожных соглашений о выигрыше и уточнили порядок выплат по интерактивным ставкам игрокам, включенным в перечень отказавшихся от участия в азартных играх.

В первом чтении документ сокращал с пяти до двух рабочих дней срок, в течение которого ФНС обязана принять решение о включении сайтов с признаками незаконной организации азартных игр в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.

Ко второму чтению внесен ряд поправок, в частности, расширяется круг ничтожных соглашений о выигрыше. Согласно действующему законодательству, ничтожными являются основанные на риске соглашения о выигрыше, заключенные с физлицом, включенным в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Поправкой предлагается также признавать ничтожными такие соглашения, заключенные между физлицами, если хотя бы один из них включен в указанный перечень. Поправка распространяет режим ничтожности на пари в тотализаторах, где соглашение о выигрыше по существу заключается между участниками, а не с организатором азартных игр.

В законе предлагается закрепить определение личного кабинета участника азартной игры. Согласно поправке, это информационный ресурс, принадлежащий организатору азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, размещенный на его официальном сайте в интернете, доступ к которому предоставляется физлицу при условии прохождения им авторизации и который используется для приема интерактивных ставок. Действующая редакция закона обязывает организаторов азартных игр отказывать "самозапретникам" в доступе к личному кабинету, однако само понятие личного кабинета законом не определено.

Также корректируется порядок выплат выигрышей по интерактивным ставкам. Выплата выигрышей будет производиться по результатам пари, заключенных относительно событий, наступивших до момента обновления информации в перечне отказавшихся от участия в азартных играх. Поправка определяет судьбу пари, которые игрок заключил до включения в перечень "самозапретников": выплата возможна только по тем из них, событие по которым наступило до обновления данных в перечне.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

ФНС Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россельхознадзор запретил ввоз из Армении баклажанов, картофеля и сухофруктов

 Россельхознадзор запретил ввоз из Армении баклажанов, картофеля и сухофруктов

Военные назвали ночной массированный удар ответом РФ на атаку ВСУ на Старобельск

Военные РФ сообщили об ударе "Геранями" по производству дронов ВСУ в Харьковской области

Володин заявил, что при выходе из ЕАЭС газ для жителей Армении подорожает почти в 4 раза

Возгорание на Ильском НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА ликвидировано

Почти четверть заявлений в отряд космонавтов через Госуслуги подали женщины

ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК

По второму иску к Мошковичу суд просят конфисковать со счетов более 1,3 млрд рублей и $96 тысяч

 По второму иску к Мошковичу суд просят конфисковать со счетов более 1,3 млрд рублей и $96 тысяч

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

 Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9686 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2438 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов