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Госдума приняла в первом чтении проект закона о самозапрете на азартные игры

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об установлении механизма самоограничения прав на участие в азартных играх.

Законопроектом (681514-8) предусматривается право физических лиц отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов в отдельной игровой зоне путем направления единому регулятору азартных игр заявления о включении информации о таком физическом лице в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

В частности, определяются порядок реализации такого права и порядок исключения информации о физическом лице из перечня на основании соответствующего заявления.

Устанавливается, что заявление о включении информации о физическом лице в перечень, с указанием срока, на который физическое лицо отказывается от участия в азартных играх, подается физическим лицом с использованием портала "Госуслуги". При этом срок отказа не может быть менее 12 месяцев.

Закрепляется перечень действий, совершение которых не допускается после включения информации о физическом лице в перечень, в т.ч. не допускается направление организаторами азартных игр такому лицу информационных сообщений рекламного характера.

Организаторы азартных игр обязаны будут размещать информацию о порядке подачи заявления о включении информации о физическом лице в перечень, заявления об исключении информации о физическом лице из перечня, путем размещения на своем официальном сайте в сети "Интернет" интернет-баннера, являющегося статичной или анимированной картинкой, со ссылкой на раздел портала "Госуслуги" с использованием которого могут быть поданы такие заявления.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением изменений, уточняющих положения о ликвидации игорной зоны или изменения границ игорной зоны на основании федерального закона, которые вступает в силу со дня его официального опубликования.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, комментируя проект закона, отметил, что реестр тех, кто отказался от участия в азартных играх, будет закрыт от общего доступа и будет использоваться только уполномоченными структурами: организаторами игр, регулятором и надзорными органами.

Госдума
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