В Белгородской области еще три человека ранены в результате атаки дрона

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Валуйском округе в селе Посохово FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

"В результате детонации двое мужчин получили осколочные ранения надключичной области и голени. У третьего пострадавшего ушиб мягких тканей голени. Всем оказали медицинскую помощь, лечение продолжат в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.

Атакованный автомобиль поврежден.