Суд утвердил изъятие в доход государства компаний, связанных с производством нанотрубок

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке гражданское дело о взыскании с Михаила Предтеченского, ООО "Универсальные добавки", ООО "Плазмокатализ" и Long Life Technologies S.A. (Люксембург) неосновательного обогащения в размере более 9 млрд рублей.

"Не согласившись с решением суда первой инстанции, представители Long Life Technologies S.A. и Михаила Предтеченского подали апелляционные жалобы в суд вышестоящей инстанции. По результатам апелляционного рассмотрения Новосибирский областной суд оставил решение Советского районного суда Новосибирска без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

11 марта Советский районный суд Новосибирска решил взыскать в доход государства с Предтеченского и трех компаний, связанных с производством нанотрубок, почти 9,4 млрд рублей.

Соответствующий иск заявила прокуратура Новосибирской области. В качестве ответчиков в иске были указаны Предтеченский, ООО "Универсальные добавки", ООО "Плазмокатализ" и OCSiAl (Люксембург).

Суд принял решение взыскать с ответчиков солидарно в доход государства в лице Минобрнауки неосновательное обогащение в размере 9 366 180 000 рублей.

В счет взыскания неосновательного обогащения в доход государства суд решил изъять ООО "Плазмокатализ" и ООО "Универсальные добавки", бенефициаром которых была OCSiAl, также суд взыскал солидарно с ответчиков в доход бюджета госпошлину в размере 900 тысяч рублей.

В пресс-службе областной прокуратуры ранее сообщили, что "надзорные мероприятия прокуратуры региона показали, что академик РАН (Предтеченский - ИФ), являясь работником Института теплофизики СО РАН, присвоил технологию института по синтезу одностенных углеродных нанотрубок, а для извлечения и легализации незаконного обогащения, сумма которого превысила 9 млрд рублей, создал и использовал группу компаний".

Это стало поводом для обращение в суд с иском о взыскании с академика РАН и созданных им организаций в доход Российской Федерации неосновательного обогащения в размере свыше 9,3 млрд рублей, изъятии в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей организаций.

Генпрокуратура в 2024 году обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением, в котором просила признать за Россией право на три патента, связанные с получением углеродных нанотрубок: "Способ получения углеродных нанотрубок и реактор", "Способ получения углеродных наноструктур и аппарат", "Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения". Эти патенты числились за MCD Technologies (Люксембург).

Ведомство также просило суд, чтобы тот обязал Роспатент выдать новые патенты с указанием Российской Федерации "в качестве единственного патентообладателя". Суд по интеллектуальным правам в октябре 2025 года удовлетворил заявление Генпрокуратуры. В феврале 2026 года президиум Суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение о признании за Россией прав на патенты. В марте ООО "Универсальные добавки" (Новосибирск) направило кассационную жалобу в Верховный суд России на решение о признании за Россией прав на патенты. Верховный суд отказал в рассмотрении кассационной жалобы "Универсальных добавок".

Производство углеродных нанотрубок - это один из проектов "Роснано". Для его реализации "Роснано" вместе с частными инвесторами и группой физлиц зарегистрировали в Люксембурге компанию OCSiAl. Производственная площадка была расположена в Новосибирске.

В настоящее время производство в Новосибирске не ведется. При этом OCSiAl в конце 2024 года открыла в Сербии предприятие по синтезу графеновых нанотрубок годовой мощностью 60 тонн. В 2025 году компания планировала удвоить мощности с помощью второго блока синтеза.

В планах OCSiAl в 2028-2030 годах ввести производство графеновых нанотрубок в Люксембурге. Также сообщалось о планах "Роснано" реанимировать производство в Новосибирске, расконсервировав соответствующее оборудование