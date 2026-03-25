ВС РФ отказал в рассмотрении жалобы на признание за РФ прав на патенты на нанотрубки

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы ООО "Универсальные добавки" (Новосибирск) на решение о признании за Россией прав на три патента, связанных с получением углеродных нанотрубок.

"Отказать обществу с ограниченной ответственностью "Универсальные добавки" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ", - говорится в определении суда.

В кассационной жалобе компания просила рассмотреть дело о передаче патентов в ВС РФ. Согласно определению суда, основанием для отмены или изменения Судебной коллегией ВС РФ судебных актов являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, которые повлияли на исход дела.

По мнению ВС РФ, доводы "Универсальных добавок" в жалобе не подтверждают нарушений при рассмотрении дела, поэтому в рассмотрении кассационной жалобы отказано.

В начале марта ООО "Универсальные добавки" подало жалобу в ВС РФ. Суд по интеллектуальным правам в октябре 2025 года удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о признании за Россией прав на патенты. В феврале 2026 года президиум Суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение о признании за Россией прав на патенты.

В марте стало известно, что Советский районный суд Новосибирска принял решение взыскать в доход государства с Михаила Предтеченского и трех компаний, связанных с производством нанотрубок, почти 9,4 млрд рублей.

Закрытое заседание проходило 11 марта по иску прокуратуры Новосибирской области. В качестве ответчиков были указаны Предтеченский, "Универсальные добавки", ООО "Плазмокатализ" и OCSiAl (Люксембург).

"Взыскать с ответчиков солидарно в доход Российской Федерации в лице министерства науки и высшего образования РФ неосновательное обогащение в размере 9 млрд 366 млн 180 тыс. рублей", - говорилось в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В счет взыскания неосновательного обогащения в доход государства суд решил изъять "Плазмокатализ" и "Универсальные добавки", бенефициаром которых была OCSiAl.

"Взыскать солидарно с ответчиков в доход бюджета госпошлину в размере 900 тыс. рублей. Решение суда обращено к немедленному исполнению, но может быть обжаловано", - уточнялось в сообщении.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщали, что "надзорные мероприятия прокуратуры региона показали, что академик РАН (Предтеченский - ИФ), являясь работником Института теплофизики СО РАН, присвоил технологию института по синтезу одностенных углеродных нанотрубок, а для извлечения и легализации незаконного обогащения, сумма которого превысила 9 млрд рублей, создал и использовал группу компаний".

Это стало поводом для обращения в суд с иском о взыскании с академика РАН, созданных им организаций в доход РФ неосновательного обогащения в размере свыше 9,3 млрд рублей, изъятии в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей организаций.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ в 2024 году обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением, в котором просила признать за Россией право на три патента, связанные с получением углеродных нанотрубок: "Способ получения углеродных нанотрубок и реактор", "Способ получения углеродных наноструктур и аппарат", "Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения". Эти патенты числились за MCD Technologies (Люксембург).

Ведомство также просило суд обязать Роспатент выдать новые патенты с указанием Российской Федерации "в качестве единственного патентообладателя". Суд по интеллектуальным правам в октябре 2025 года удовлетворил заявление Генпрокуратуры.

Производство углеродных нанотрубок – это один из проектов "Роснано". Для его реализации "Роснано" вместе с частными инвесторами и группой физлиц зарегистрировали в Люксембурге компанию OCSiAl. Производство было расположено в Новосибирске.

В настоящее время производство в Новосибирске не ведется. При этом OCSiAl в конце 2024 года открыла в Сербии предприятие по синтезу графеновых нанотрубок годовой мощностью 60 тонн. В 2025 году компания планировала удвоить мощности с помощью второго блока синтеза.

В планах OCSiAl в 2028-2030 годах ввести производство графеновых нанотрубок в Люксембурге.