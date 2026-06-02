Туроператоры не фиксируют массовых отмен поездок в Крым из-за проблем с бензином

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские туристы не отказываются от путешествия в Крым этим летом из-за введенных на полуострове ограничений на продажу бензина, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Ограничения на продажу бензина в Крыму пока не привели к массовым отказам от поездок. Туроператоры фиксируют отдельные аннуляции и осторожность части туристов, но резкого падения спроса нет: бронирования на лето и осень продолжаются", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, большинство потенциальных туристов пока не готовы принимать окончательное решение не ехать в Крым, они рассчитывают на урегулирование ситуации.

"Около 80-85% отдыхающих добираются на курорты полуострова на личных автомобилях. Смена направления поездки - это не быстро для туристов. Власти занимаются этой проблемой, есть надежда, что до высокого сезона ситуация будет решена", - подчеркнул он.

Также в ассоциации рекомендовали туристам, планирующим поездку в Крым на автомобиле, заранее спланировать заправки на материковой части маршрута. Согласно действующим правилам, через Крымский мост можно перевозить в багажнике до 100 литров бензина в канистрах.

Власти Крыма 31 мая ввели временные ограничения на продажу топлива из-за ограниченных запасов бензина. По предварительным оценкам, на нормализацию ситуации может потребоваться около месяца. Частным автомобилистам бензин АИ-92 продается по талонам.

Как ранее сообщали в Российском союзе туриндустрии, в этом году спрос на летний отдых в Крыму на 7% опережает показатели прошлого года.