Ректором петербургского университета профсоюзов избрали Ларису Пасешникову

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ученый совет Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) избрал ректором профессора Ларису Пасешникову, сообщает вуз на своем сайте во вторник.

"В соответствии с Уставом вуза избран новый ректор - профессор кафедры отраслей права, куратор юридического факультета, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области образования Лариса Пасешникова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кандидатуру представил Совет попечителей СПбГУП по предложению Александра Запесоцкого. Вопрос рассмотрен в связи с переходом Запесоцкого на работу в Федерацию независимых профсоюзов России.

Запесоцкий 34 года руководил университетом, является старейшим по стажу пребывания в должности до настоящего момента ректором вуза в России.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии из незаконного владения объектов недвижимости СПбГУП и учредителя вуза - Федерации независимых профсоюзов России. Запесоцкий был отстранен от должности ректора, но в начале июня 2026 года обеспечительные меры арбитража были сняты.

Кроме того, АКБ "Ланта-Банк" подавал иск к Запесоцкому и его сыну Юрию об обращении взыскания на залоговое имущество. По состоянию на февраль 2026 года общая задолженность по кредитам составляла около 272 млн рублей, в связи с чем истец просил суд обратить взыскание на заложенное имущество: два жилых и пять нежилых помещений в доме на Невском проспекте.