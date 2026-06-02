Поиск

Ректором петербургского университета профсоюзов избрали Ларису Пасешникову

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ученый совет Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) избрал ректором профессора Ларису Пасешникову, сообщает вуз на своем сайте во вторник.

"В соответствии с Уставом вуза избран новый ректор - профессор кафедры отраслей права, куратор юридического факультета, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области образования Лариса Пасешникова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кандидатуру представил Совет попечителей СПбГУП по предложению Александра Запесоцкого. Вопрос рассмотрен в связи с переходом Запесоцкого на работу в Федерацию независимых профсоюзов России.

Запесоцкий 34 года руководил университетом, является старейшим по стажу пребывания в должности до настоящего момента ректором вуза в России.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии из незаконного владения объектов недвижимости СПбГУП и учредителя вуза - Федерации независимых профсоюзов России. Запесоцкий был отстранен от должности ректора, но в начале июня 2026 года обеспечительные меры арбитража были сняты.

Кроме того, АКБ "Ланта-Банк" подавал иск к Запесоцкому и его сыну Юрию об обращении взыскания на залоговое имущество. По состоянию на февраль 2026 года общая задолженность по кредитам составляла около 272 млн рублей, в связи с чем истец просил суд обратить взыскание на заложенное имущество: два жилых и пять нежилых помещений в доме на Невском проспекте.

Петербург Александр Запесоцкий Лариса Пасешникова СПбГУП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация сняла ограничения сертификата AZUR air

РФ ввела персональные санкции против пяти британских подданных

Что произошло за день: вторник, 2 июня

В ЛНР ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки

В МИД РФ заявили о продолжении диалога между Москвой и Вашингтоном

Президент РФ 5 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью

На ПМЭФ после большого перерыва прибудет делегация США

 На ПМЭФ после большого перерыва прибудет делегация США

Росавиация до конца недели снимет ограничения сертификата AZUR air

Главы Крыма и Севастополя доложили Путину о ситуации с топливом

 Главы Крыма и Севастополя доложили Путину о ситуации с топливом

В Дагестане 130 объектов образования получили повреждения из-за наводнений

 В Дагестане 130 объектов образования получили повреждения из-за наводнений
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9689 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2444 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов