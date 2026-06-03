В МИД РФ выразили обеспокоенность развитием ситуации в регионе Персидского залива

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с очередными обменами ударами между США и Ираном в зоне Персидского залива и выразила надежду, что переговоры между США и Ираном приведут к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

"Весьма обеспокоены подобным развитием событий, которое может привести к возобновлению масштабного военно-политического конфликта в зоне Персидского залива, спровоцированного военной агрессией США и Израиля против Ирана", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

"Рассчитываем, что ведущиеся сейчас переговоры между США и Ираном приведут к устойчивой и долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в ответе.

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