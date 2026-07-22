Объекты "Мираторга" загорелись при атаке БПЛА на Брянскую область

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке БПЛА на объекты агрохолдинга "Мираторг" в Климовском и Погарском районах.

"В Климовском районе в ходе атаки БПЛА осколками ранен сотрудник охраны АПХ "Мираторг". Еще один местный житель ранен в Погарском районе. Пострадавшие оперативно доставлены в медучреждения. На одном из объектов предприятия в результате обстрела серьёзные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь", - написал Ковальчук в своем канале в Мах в среду.

Он добавил, что в Климовском районе в среду при разгрузке кормов была совершена атака БПЛА на кормовоз, транспортное средство получило повреждения, водитель не пострадал.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в РФ. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.