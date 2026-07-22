Турпоездки по России за последний год совершал почти каждый четвёртый россиянин

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Около четверти россиян (23%) в течение последнего года выезжали на отдых в другие регионы России, что является рекордным показателем за последние 15 лет, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

В 2011 году удельный вес таких респондентов составлял 9%, в 2020 - 18%, а в последующие годы он не превышал 21%, отмечают социологи.

Согласно опросу, в течение последних трёх лет по стране путешествовал почти каждый пятый россиянин (18%).

Отвечая на вопрос о том, какие российские регионы хотелось бы посетить, вне зависимости от того, приходилось ли там бывать или нет, допускающий любое количество ответов, каждый третий (33%) назвал Байкал, 27% респондентов - Санкт-Петербург, каждый четвёртый (25%) - Алтай, почти каждый пятый (18%) - Крым, а Сочи и другие курорты Краснодарского края предпочли бы 17% опрошенных.

Отдохнуть в Карелию отправился бы каждый шестой (16%), Камчатку с удовольствием посетили бы 15% респондентов, путешествие на Северный Кавказ совершил бы каждый седьмой (14%), города Золотого Кольца и Калининградскую область выделили по 13% респондентов, Москву - каждый девятый (11%), Поволжье - каждый десятый (10%), а побывать на севере, включая Мурманск, Соловки, Архангельск и другие места хотели бы 7% опрошенных сограждан.

Опрос был проведён 10-12 июля 2026 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ в 51 регионе.