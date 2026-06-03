Машинист автокрана погиб при атаке БПЛА на Брянскую область

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке БПЛА на город Почеп, один человек погиб и один пострадал.

"В результате атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана ПАО "Россети Центр" "Брянскэнерго". Еще один сотрудник предприятия ранен", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.