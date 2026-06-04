ЕГЭ по русскому языку 4 июня сдадут почти 669 тыс. человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В России 4 июня состоится самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - экзамен по русскому языку, на его сдачу в основной день зарегистрировано почти 669 тыс. человек, в том числе 651 тыс. выпускников текущего года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

ЕГЭ пройдет во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы, за рубежом. Для проведения экзамена будет задействован 5 тыс. 731 экзаменационный пункт (ППЭ), около 213 тыс. организаторов и сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзамена будут вести 15,6 тыс. общественных наблюдателей, отметили в пресс-службе.

Русский язык - один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку - 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Основной период ЕГЭ в 2026 году проходит с 1 июня по 9 июля. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано около 750 тыс. человек, в том числе более 663 тыс. выпускников текущего года.