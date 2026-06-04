Суд приступит к рассмотрению иска о конфискации более 1,3 млрд руб. у экс-главы "Русагро"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в четверг проведет беседу по второму антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры к бывшему сенатору, основателю ПАО "Русагро" Вадиму Мошковичу, его супруге Наталье Быковской и экс-главе компании Максиму Басову.

Как ожидается, заседание пройдет в закрытом режиме.

Надзорное ведомство настаивает на обращении в доход государства более 1,3 млрд рублей и порядка $96 тыс., находящихся на банковских счетах Басова и Быковской. При этом со счетов Басова прокуратура намерены конфисковать 1 млрд 300 млн и 79 тыс. рублей, со счетов Быковской - 2 млн 737 тыс. рублей и $96,4 тыс.

Как отмечается в материалах иска, с которыми ознакомился "Интерфакс", в результате прокурорских проверок было установлено, что эти денежные средства являются частью коррупционных доходов от эксплуатации и управления ПАО "Русагро". Ответчики Басов и Быковская разместили их на своих счетах в различных банках" и вовлекли в легальный гражданский оборот.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 млн 17 тыс. 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро". Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.

Кроме того, государству переданы более 24 млн штук обыкновенных акций АО "Эталон"; доли в уставных капиталах ООО "Финансовый Ресурс", ООО "Бондарский Сыродельный Завод", ООО "Группа Компаний "Русагро", ООО "Геомирагро", а также 3 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Москве и денежные средства ответчиков на сумму более 16,1 млрд рублей.

Вместе с тем, суд не стал конфисковывать московскую элитную квартиру в Хамовниках и дом в деревне Таганьково, принадлежащие супруге Мошковича.

Помимо Мошковича и Басова, ответчиками по делу являлись четыре физических лица, в том числе Быковская и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибунский, а также ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".

"Установлено, что бывший сенатор Мошкович в период осуществления полномочий с 2006 по 2014 годы управлял принадлежащей ему ГК "Русагро". Для создания видимости дистанцирования от коммерческой деятельности в органы управления и на роль номинальных владельцев долей своих обществ он привлек родственников и доверенное лицо Басова. Благодаря неформальному покровительству региональных властей, а также использованию статуса сенатора, Мошкович нарастил темпы незаконной капитализации холдинга за счет государственной собственности", - отмечается в решении суда.