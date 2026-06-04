Счетная палата отмечает недостаток состоявшихся аукционов на недра в 2025 году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата отмечает недостаточность числа состоявшихся аукционов на недра по итогам 2025 года, в частности, аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщается в заключении ведомства о выполнении Роснедрами бюджета за 2025 год.

Отмечается, что агентством в 2025 году обеспечено поступление в федеральный бюджет доходов в размере 31,386,7 млрд рублей, что превышает прогнозные показатели на 50,2%.

"Анализ представленных данных показал, что наиболее существенными в общем объеме поступлений доходов за 2025 год (31,386,7 млрд рублей) являются поступления в части платежей при пользовании природными ресурсами - 29,4 млрд рублей (93,7%). Основными причинами, оказавшими влияние на уровень поступлений указанных доходов, явились оплата остатков разовых платежей за пользование недрами по итогам результатов аукционов, проведенных в 2024 году (4,793 млрд рублей), а также поступлениями разовых платежей за пользование участками недр, увеличенными в ходе проведения в 2025 году аукционов", - сообщается в заключении.

"В то же время необходимо отметить, что количество проведенных аукционов на право пользования участками недр остается недостаточным, из объявленных на 2025 год 177 аукционов состоялись 108 (61%), что обусловлено в том числе отсутствием заявок на участие в аукционе (38 аукционов)", - говорится в материале.

В анализе Счетной палаты по исполнению бюджета Минприроды сообщается, что отчетном году министерство также перевыполнило план по доходам - перечислено в федеральный бюджет 5,5 млрд рублей (в 6,4 раза больше прогноза).

Росрыболовство, напротив, не достигло установленного показателя: в бюджет поступило 63,2 млрд рублей (99,8% прогноза). Наибольший объем, как и прогнозировалось, обеспечен за счет доходов, полученных от проведения крабовых аукционов - 46,6 млрд рублей, или 73,8%.

Расходы три ведомства исполнили на высоком уровне: от 99,7% (у Минприроды и Росрыболовства) до 99,9% (у Роснедр). В том числе высокий уровень кассового исполнения (99,8% и более) достигнут по всем трем государственным программам, за которые отвечает Минприроды ("Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и "Развитие лесного хозяйства"). По итогам 2025 года показатели по первым двум госпрограммам исполнены на 100%, по ГП "Развитие лесного хозяйства" - на 92,9%. При этом по всем госпрограммам отмечено перевыполнение отдельных показателей более чем на 25%.

Кассовое исполнение расходов по нацпроекту "Экологическое благополучие" сложилось на уровне 99,6% (55,99 млрд рублей). Все плановые значения 17 показателей, установленные на 2025 год, достигнуты.

При этом проверка Счетной палаты выявила ряд недостатков, допущенных в ходе исполнения бюджета ведомствами.

"Так, в Минприроды основные недостатки связаны с предоставлением межбюджетного трансферта и субсидии юридическому лицу. В Росрыболовстве установлены недостатки в части составления и ведения бюджетной росписи, администрирования доходов, проведения инвентаризации, осуществления контроля за подведомственными организациями, формирования и выполнения государственных заданий и соблюдения условий предоставления целевых субсидий", - сообщается в заключении.