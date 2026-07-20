США завершили очередную серию ударов по Ирану

Ударам подверглись командные пункты, объекты ПВО и пусковые установки ракет и БПЛА

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили девятую ночную серию ударов по Ирану, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским военным командным пунктам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также сетям связи, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что американские военные привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего. "Силы CENTCOM остаются в состоянии повышенной бдительности, сосредоточенности, боевой готовности к действиям", - подчеркнули в командовании.