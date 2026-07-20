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Два пытавшихся уйти с иранского маршрута танкера подорвались и потеряли ход в Ормузском проливе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Два танкера, пытавшихся пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, подорвались и потеряли ход, передает Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"КСИР: Два танкера, пытавшиеся пройти небезопасным маршрутом к югу от Ормузского пролива, подорвались, прекратили движение", - говорится в публикации.

Названия танкеров и их принадлежность не уточняется.

В ночь на субботу КСИР заявлял, что два танкера подорвались и загорелись, пытаясь пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, где могут находиться мины.

Позже в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) опровергли это заявление.

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Иран КСИР Ормузский пролив мины танкеры
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