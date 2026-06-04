Петербургская биржа и Гознак договорились развивать торги ЦФА, обеспеченными физическим золотом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Петербургская биржа и Гознак заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие торговли, привлечение инвесторов и рост объема операций с ЦФА, говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Стороны договорились совместно работать по трем ключевым направлениям: расширять биржевые торги цифровыми активами, повышать их привлекательность для физических и юридических лиц, развивать торговые операции с ЦФА на реальные товары.

Ожидается, что благодаря совмещению компетенций Петербургской биржи и Гознака в организации торгов и хранении драгоценных металлов в скором времени удастся запустить новые цифровые продукты и, в первую очередь, на базе физического золота.

"Подписанное соглашение - важный шаг в развитии высокотехнологичного сегмента финансового рынка. Сотрудничество с АО "Гознак" открывает новые возможности для развития рынка ЦФА. Уверен, что совместная работа позволит повысить инвестиционную привлекательность цифровых активов, увеличить объем операций и укрепить финансовый суверенитет России, создав благоприятные условия для всех участников рынка", - отметил президент Петербургской биржи Игорь Артемьев.

"В последнее время мы видим, что большое количество участников рынка проявляет интерес к ЦФА, старается найти оптимальный формат применения этого вида инвестиционных инструментов. В развитии рынка заинтересовано и государство: в феврале этого года правительство утвердило концепцию токенизации активов реального сектора экономики. В этой связи мы видим большой потенциал в развитии цифровых продуктов в партнерстве с Петербургской биржей. Это соглашение - отправная точка в наших совместных устремлениях вывести на рынок ЦФА, обеспеченные реальными золотыми монетами и слитками, которые будут доступны для приобретения на Петербургской бирже как институциональным, так и розничным инвесторам", - подчеркнул генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.