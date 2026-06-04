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В Красноярском крае задержаны три поезда в связи с работой правоохранительных органов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Красноярском крае были задержаны три пассажирских поезда на перегоне Кемчуг - Зеледеево, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Красноярской железной дороги.

"В связи с работой правоохранительных органов были задержаны три пассажирских поезда: №10 Москва - Владивосток, №69 Чита - Москва, №269 Чита - Адлер. В настоящее время все поезда отправлены", - сказал сотрудник пресс-службы.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура отмечает, что задержки в движении превысили три часа.

Красноярская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура Красноярская железная дорога Красноярский край
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