Стоимость летнего отдыха за рубежом снизилась на фоне укрепления рубля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Туркомпании фиксируют рост продаж туров за рубеж на фоне укрепления рубля к иностранным валютам, поскольку стоимость путевок на популярных выездных направлениях снизилась, сообщили "Интерфаксу" представители туриндустрии.

С начала прошлого года рубль укрепился к доллару более чем на 55%, а за последние два месяца - примерно на 12%. По последним данным Центробанка, доллар стоит 73,34 рубля, евро - 85,12 рублей.

"Укрепление рубля действительно повлияло на стоимость туров по ряду выездных направлений, на которых расчеты с отельерами и за другие услуги ведутся в валюте. Речь идет о таких популярных странах как Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, валютные колебания привели к росту продаж летних туров.

"Мы вошли в высокий летний сезон, когда пляжные направления имеют большое преимущество перед всеми остальными. Снижение цен по таким массовым направлениям как Турция и Египет, безусловно, привело к увеличению числа бронирований", - уточнила эксперт.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) "Интерфаксу" подтвердили тенденцию с ростом продаж на фоне укрепления рубля.

"Туроператоры действительно фиксируют снижение стоимости туров по ряду популярных зарубежных направлений в связи с укреплением рубля. В основном речь идет о направлениях, номинирующихся в долларах США, таких как Египет, Мальдивы, Китай, Вьетнам и других. Турции это касается в меньшей степени, так как там отельеры заключают контракты в евро", - отметили в объединении.

В РСТ добавили, что многие отели за рубежом сейчас предлагают скидки и акции на размещение, которые могут достигать 20-50% в зависимости от объекта и периода проживания.

"При этом не стоит говорить о каком-то массовом снижении цен, как и о том, что укрепление рубля оказывает существенное влияние на спрос. Это может быть одной из причин для покупки тура, но не единственной", - подчеркнули в пресс-службе.

В то же время, по словам турагентов, снижение цен в отелях благодаря укреплению рубля влияет на спрос, но это не единственный фактор, так как стоимость туров в большой степени зависит от стоимости перелетов.

"Стоимость Турции могла бы быть еще ниже, но не из-за цен отелей, а перевозки, которая существенно увеличивает цену турпродукта. На турецком направлении в этом сезоне мы видим некоторый дефицит перевозки в связи с запретом на полеты двух турецких авиакомпаний и проблемами Azur Air. Но туристы не отказываются от путешествий, скорее сокращают количество дней отдыха или выбирают отель более низкой категории", - отметила гендиректор туркомпании "Лента Странствий" Татьяна Лукашевич.

По данным систем онлайн-бронирования туроператоров, недельный тур в Турцию на Эгейское море с перелетом в отель 4* "все включено" в начале июня стоит около 105 тыс. рублей на двоих. Отдых в отеле 5* в Аланье на аналогичных условиях с концепцией "ультра все включено" будет стоить 142 тыс. рублей на двоих.

В египетскую Хургаду в конце июня можно улететь вдвоем на неделю за 94 тыс. рублей в отель 3* с питанием "все включено", в 4* - за 104,5 тыс., а в 5* отель с "ультра все включено" на элитном курорте Сома-Бэй - за 127 тыс. на двоих.

Как сообщалось, Росавиация не продлила разрешение на полеты двух турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind, которые выполняли рейсы по заказу российских туроператоров. В ведомстве заявили, что на российском рынке хватает емкостей для полетов в Турцию у российских перевозчиков. Авиакомпании Azur Air регулятор по итогам проверки запретил использовать три самолета из шести, имеющихся во флоте перевозчика.