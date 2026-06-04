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Путин заявил, что в полном смысле боевого применения "Орешника" на Украине не было

Последнее его применение было по целям, "где было удобно посмотреть результаты"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия не применяла "в полном смысле" систему "Орешник" для ударов по территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы подобные системы испытывали на полигонах, а "Орешник"-то не испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения "Орешника", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

По словам Путина, последние удары с применением "Орешника" были нанесены "туда, где было удобно посмотреть результаты". "Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона", - пояснил он.

"У нас потом туда залетели наши дроны - в этот сарай, по которому ударили - и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все", - сказал президент.

"Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении "Орешника" по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки", - заключил Путин.

Владимир Путин Украина ДНР Орешник
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