Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию с рабочим визитом 13 июля, заявил посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев.

"Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов приедет в Россию с рабочим визитом 13 июля", - сказал Мустафаев RTVI.

Посол добавил, что 17-19 июня в Баку состоится заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, а осенью - азербайджано-российский межрегиональный форум.

По словам Мустафаева между Азербайджаном и РФ также осуществляется "активный диалог и взаимодействие по линии силовых и правоохранительных структур".