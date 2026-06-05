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В МИД РФ считают, что Южный Кавказ должен стать глобальным транспортно-логистическим узлом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Будущее Южного Кавказа связано с его трансформацией в глобальный транспортно-логистический узел, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"Наиболее перспективное направление сотрудничества в рамках "3+3" - это обеспечение транспортной, энергетической и коммуникационной взаимосвязанности. Это позволило бы в полной мере раскрыть экономический потенциал Южного Кавказа, поскольку, на наш взгляд, его будущее связано не только с выстраиваем какого-то внутрирегионального коммуникационного контура, но оно связано с трансформацией Южного Кавказа в глобальный транспортно-логистический узел", - сказал Галузин, выступая на сессии "Платформа "3+3": общие вызовы и стратегическое партнерство", организованной Фондом Горчакова и Института Китая и современной Азии РАН при поддержке МИД России.

Как указал замглавы МИД, через страны региона проходят международные транспортные коридоры "Север - Юг", "Запад - Восток". "Здесь выстроена система нефте- и газопроводов. Здесь обсуждаются и прорабатываются проекты создания энергокоридоров, оптоволоконных линий", - пояснил он.

"Таким образом Южный Кавказ становится стратегическим связующим звеном между Россией и государствами Южной Азии, между Китаем, Центральной Азией и Европой", - отметил Галузин.

МИД РФ Михаил Галузин Южный Кавказ
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