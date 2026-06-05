Кремль заявил об отсутствии планов по встрече Путина и Трампа в ближайшее время

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Планов по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока таких планов нет", - сказал Песков в интервью газете "Известия", отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что для того, чтобы встреча состоялась, должна быть проделана серьезная "домашняя работа" в части продвижения к мирному урегулированию украинского конфликта.

"Пока, к сожалению, мы этого констатировать не можем", - сказал Песков.