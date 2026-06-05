Ушаков допустил контакты Путина и Трампа в этом году на международных мероприятиях

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможны в рамках международных мероприятий в этом году, но конкретно эта тема пока не обсуждалась. Об этом заявил "Интерфаксу" в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Возможно на каких-то международных мероприятиях, но пока конкретно эта тема не обсуждалась", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, возможны ли контакты двух лидеров в этом году.