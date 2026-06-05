Более тысячи машин скопились на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в пятницу вечером ожидают 1001 автомобиль, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"18:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1001 транспортное средство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Керчи оценивается в три часа.