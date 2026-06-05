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РФ и Пакистан договорились о противодействии незаконной миграции и наркобизнесу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал несколько документов о сотрудничестве с пакистанскими коллегами по линии борьбы с запрещенными веществами и незаконной миграцией, сообщила официальный представитель МВД России министерства Ирина Волк.

По ее словам, Колокольцев и министр внутренних дел и контроля за наркотиками Исламской Республики Пакистан Мохсин Накви провели в пятницу переговоры на полях Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности государств - членов ШОС в Бишкеке (Киргизия).

"В ходе мероприятия Владимир Колокольцев и Мохсин Накви подписали соглашение между правительством РФ и правительством Исламской Республики Пакистан о реадмиссии, Исполнительный протокол о порядке его реализации, Меморандум о взаимопонимании между МВД России и министерством внутренних дел и контроля за наркотиками Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в борьбе с новыми психоактивными веществами", - сказала Волк журналистам.

Подписанные документы, по заявлениям сторон, "создадут необходимые условия для эффективной скоординированной работы компетентных органов России и Пакистана по противодействию незаконной миграции и наркобизнесу, а также позволят осуществлять более тесную кооперацию на благо двух государств", отметила она.

МВД РФ Пакистан
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