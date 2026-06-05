МВД РФ и Ирана обсудили сотрудничество в борьбе с наркотрафиком и отмыванием доходов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министры внутренних дел России и Ирана обсудили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества на фоне общности подходов в противодействии "новым вызовам и угрозам", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, встреча министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и главы МВД Ирана Эскандара Момени состоялась в Бишкеке.

"Стороны обозначили заинтересованность в развитии сотрудничества правоохранительных органов России и Ирана по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью, а также использованием цифровых финансовых инструментов для легализации преступных доходов", - сказала Волк журналистам.

Колокольцев, как уточнила Волк, сообщил о готовности "делиться опытом по различным направлениям правоохранительной тематики, в том числе по противодействию преступлениям в сфере информационных и коммуникационных технологий".

"Глава российского ведомства констатировал, что российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций двух стран по большинству вопросов мировой и региональной повестки. Участники встречи подтвердили общность подходов в противостоянии новым вызовам и угрозам", - подчеркнула официальный представитель МВД РФ.

Министр внутренних дел России охарактеризовал сотрудничество с Ираном по различным направлениям оперативно-служебной деятельности как "имеющее потенциал для роста", отметила Волк.