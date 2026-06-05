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Путин не видит провокаций со стороны Ирана, которые могли повлечь нападение на него

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Иран не допускал провокаций, которые могли стать причиной нападения на него, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась по другому сценарию, под другим ключом. Все привело к сегодняшней трагедии, прямо скажем", - сказал Путин на Петербургском экономическом форуме в пятницу.

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"Удар по Ирану, потери, в том числе среди гражданского населения - мы это хорошо знаем, ухудшились взаимоотношения между странами-соседями, что нас безусловно очень тревожит, потому что у нас и с арабским миром, и со странами залива очень хорошие отношения, дружеские", - пояснил президент РФ.

По словам Путина, Россия "все время в разговоре с нашими иранскими друзьями" убеждает их "воздержаться от ударов по территории соседних государств".

"Но ответ от них простой: на нас напали, убивают наших детей, убили все руководство страны - и чего нам делать? Мы вынуждены таким образом отвечать", - сказал президент.

Владимир Путин Иран
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