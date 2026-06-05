Поиск

Ушаков заявил, что ему неизвестно о поездках в Киев других бизнесменов из РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что ему неизвестно о поездках в Киев других бизнесменов из России, кроме того, о котором рассказал во время пленарного заседания ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин.

"Что касается поездок в Киев других бизнесменов, мне неизвестно", - сказал Ушаков журналистам.

Ушаков при этом отказался назвать имя бизнесмена, который посещал Киев, "потому что с ним общался президент, бизнесмен докладывал о своих контактах в Киеве именно президенту, и президент что счёл сказать на публике, он сказал".

"Я могу представить, что осуществляется много неформальных контактов, о которых мы даже можем не знать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, осуществляются ли еще какие-то неформальные контакты, аналогичные поездке представителя российских деловых кругов на Украину.

Говоря о непубличных контактах, Ушаков заметил: "Я не могу что-то такое вам сказать насчет конкретных лиц, которые эти непубличные контакты могут поддерживать. Периодически они происходят".

Юрий Ушаков Владимир Путин Украина ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Владимир Путин: "Пока не вижу смысла встречаться с Зеленским"

Что произошло за день: пятница, 5 июня

Ушаков сообщил о встрече Путина со Шредером один на один

 Ушаков сообщил о встрече Путина со Шредером один на один

Путин заявил о наличии у РФ ряда вооружений, которых нет у других стран

 Путин заявил о наличии у РФ ряда вооружений, которых нет у других стран

Российский президент пока не видит смысла во встрече с Зеленским

Путин усмотрел "элементы хамства" в письме Зеленского

 Путин усмотрел "элементы хамства" в письме Зеленского

"Роскосмос" сообщил об обнаружении двух утечек воздуха в российском сегменте МКС

 "Роскосмос" сообщил об обнаружении двух утечек воздуха в российском сегменте МКС

Радиационный фон на ЗАЭС после последней атаки БПЛА в норме

 Радиационный фон на ЗАЭС после последней атаки БПЛА в норме

Лихачев сообщил о ранении трех инженеров при ударе ВСУ по ЗАЭС

Россия планирует в 2026 году увеличить добычу и экспорт газа

 Россия планирует в 2026 году увеличить добычу и экспорт газа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2483 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9761 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов