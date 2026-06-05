Ушаков заявил, что ему неизвестно о поездках в Киев других бизнесменов из РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что ему неизвестно о поездках в Киев других бизнесменов из России, кроме того, о котором рассказал во время пленарного заседания ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин.

"Что касается поездок в Киев других бизнесменов, мне неизвестно", - сказал Ушаков журналистам.

Ушаков при этом отказался назвать имя бизнесмена, который посещал Киев, "потому что с ним общался президент, бизнесмен докладывал о своих контактах в Киеве именно президенту, и президент что счёл сказать на публике, он сказал".

"Я могу представить, что осуществляется много неформальных контактов, о которых мы даже можем не знать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, осуществляются ли еще какие-то неформальные контакты, аналогичные поездке представителя российских деловых кругов на Украину.

Говоря о непубличных контактах, Ушаков заметил: "Я не могу что-то такое вам сказать насчет конкретных лиц, которые эти непубличные контакты могут поддерживать. Периодически они происходят".