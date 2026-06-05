В аэропорту Сочи сняли ограничения

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи возобновил работу после введенных ограничений, сообщила Росавиация в своем канале в Мах в пятницу.

"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу аэропорт четыре раза приостанавливал работу для обеспечения безопасности полетов. В первый раз ограничения действовали чуть более двух часов, во второй раз - менее часа, в третий раз - менее 20 минут, в четвертый - около 30 минут.

Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".