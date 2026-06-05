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Власти ЛНР временно ограничили пассажирские перевозки по двум федеральным трассам

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому пассажирские перевозки по двум федеральным трассам, проходящим через территорию региона, ограничены в целях безопасности с 6 июня и до особого распоряжения, сообщили в министерстве транспорта ЛНР.

"В данных условиях приходится вводить временные ограничения в работу пассажирских перевозок, чтобы обезопасить наших граждан ... Указом Главы ЛНР введено временное ограничение на использование ряда автодорог для движения пассажирского транспорта (как регулярных, так и нерегулярных перевозок). Запрет вступает в силу с 04:00 6 июня 2026 года и продлится до особого распоряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минтранса ЛНР.

Уточняется, что пассажирские перевозки ограничены по участкам федеральных трасс Р-150 (Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь) и Р-280 "Новороссия" (Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь).

Кроме того, сообщается, что в рамках временных мер также остановлено движение пригородных поездов на участках: Дебальцево - Красная Могила; Луганск - Лантратовка; Луганск - Дебальцево; Кондашевская Новая - Дебальцево.

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ЛНР
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