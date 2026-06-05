Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме после снятия ограничений на использование воздушного пространства в регионе, сообщает Росавиация вечером в пятницу.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты. Аэропорт Краснодар (Пашковский) принимает и отправляет рейсы", - говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщала о возможных корректировках в расписании рейсов в аэропортах Краснодара и Геленджика в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края.