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Россия на системной основе оказывает Кубе разнообразную помощь

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия оказывает Кубе разнопрофильную помощь: это и поставки топлива, и политическая помощь в выстраивании инфраструктуры, в том числе, туристической, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы помогаем, помогаем разнопрофильно: помогаем и на системной основе поставками, в том числе поставками топлива, помогаем политически, помогаем выстраивая инфраструктуру, в частности, туристическую. Развитие туризма даёт нашим гражданам возможность прекрасно провести время, отдохнуть, увидеть Остров свободы, а Кубе - получить доход на основе развития своей отрасли", - сказала она в интервью агентству "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Захарова отметила, что у Москвы и Гаваны очень много точек соприкосновения в этом смысле, и "Россия никогда в помощи не отказывала, как бы порой нам сложно ни было".

Захарова напомнила, что вместе с уходом из Белого дома экс-президента США Барака Обамы, "ушла и эта как бы намечавшаяся разрядка": "И начали закручивать гайки вокруг Кубы с удвоенной, мне кажется, ожесточённостью".

"Что касается того, о чём вы сказали: обращалась ли Куба с вопросом о содействии в снятии блокады? Каждый год мы голосуем в Генеральной Ассамблее за резолюцию о недопустимости блокады Кубы, делаем это из десятилетия в десятилетие. Для Соединённых Штатов это ничего не означает", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова Куба
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