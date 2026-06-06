Пожар возник на объекте Минобороны в Ленобласти из-за атаки БПЛА

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пожар возник на объекте Минобороны в Ломоносовском районе Ленинградской области после атаки БПЛА, проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В Ломоносовском районе на объекте Минобороны возник пожар.(...) Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны, рядом с возгоранием - эта мера временная, надеюсь, что в течении нескольких часов все смогут вернуться в свои дома", - написал он в своем канале в Max.

Дрозденко отметил, что в ряде районе зафиксировано падение обломков, есть незначительные разрушения фасадов домов и стекол. Пострадавших нет.

В настоящее время в Ленинградской области отменен режим воздушной опасности.

"Завершено отражение атаки вражеских БПЛА на особо важные объекты промышленности и энергетики Ленинградской области", - сказал Дрозденко в видеобращении, опубликованном в его канале в Max.

Он назвал атаку беспилотников в субботу беспрецедентной - сбито 144 БПЛА.

Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе.

Ранее сообщалось об уничтожении над Ленинградской областью в субботу 141 БПЛА. Возникло возгорание у поселка Большая Ижора.