Приостановлено движение транспорта из Петербурга в Сосновый Бор

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Транспортное сообщение между Петербургом и Сосновым Бором приостановлено, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

"В связи с перекрытием движения в направлении поселка Большая Ижора, транспортное сообщение Сосновый Бор - Санкт-Петербург приостановлено", - говорится в сообщении.

В настоящее время на участке Ломоносов - Петербург электрички отправляются со станции Ораниенбаум, автобус 403 - от Ломоносова до станции метро "Купчино".

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА у поселка Большая Ижора произошел пожар. Проводится частичная эвакуация жителей вблизи возгорания.

В субботу над Ленинградской областью было сбито 144 беспилотника.