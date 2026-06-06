Пожар произошел на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса на одной из установок систем очистки на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Продолжается ликвидация пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки в следствии нарушения технологического процесса", - говорится в сообщении.

На месте работают пожарные расчеты. Из-за того, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоен высокий уровень опасности.

"Информация о том, что огонь возник из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

В сообщении ГУ МЧС по Тюменской области говорится, что сообщение о возгорании поступило в 8:04 по Москве (10:04 местного времени). По прибытию первых подразделений наблюдалось открытое горение системы паровой гидроочистки.

Как сообщалось, Тюменский НПЗ принадлежит ООО "Ри-инвест", которое приобрело действующее производство обанкротившегося АО "Антипинский НПЗ" на торгах.