Погибших и пострадавших из-за пожара на Тюменском НПЗ нет

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Медицинская помощь из-за пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе никому не понадобилась, сообщает в субботу информационный центр правительства Тюменской области.

"Пострадавших и погибших из-за пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе нет", - говорится в сообщении.

На месте работают все экстренные службы. Ликвидация пожара продолжается.

Как сообщалось, информация о пожаре поступила утром в субботу. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса.

Площадь возгорания составляет 100 кв. м.

Тюменский НПЗ принадлежит ООО "Ри-инвест", которое приобрело действующее производство обанкротившегося АО "Антипинский НПЗ" на торгах.