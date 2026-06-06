Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10 км
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в субботу выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"Согласно спутниковым данным, в настоящее время наблюдаются мощные взрывные события с выбросом пепла на высоту до 10 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.
По данным KVERT, пепловый шлейф простирается на 50 км на северо-восток от вулкана.
В любой момент на Шивелуче могут произойти пепловые взрывы на высоте до 12 км над уровнем моря, предупреждают ученые.
Код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего "красного".
Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.