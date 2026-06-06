Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10 км

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в субботу выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Согласно спутниковым данным, в настоящее время наблюдаются мощные взрывные события с выбросом пепла на высоту до 10 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

По данным KVERT, пепловый шлейф простирается на 50 км на северо-восток от вулкана.

В любой момент на Шивелуче могут произойти пепловые взрывы на высоте до 12 км над уровнем моря, предупреждают ученые.

Код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего "красного".