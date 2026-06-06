Аэропорты Краснодара и Геленджика могут корректировать расписание из-за ограничений

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Аэропорты Краснодара и Геленджика могут скорректировать расписание рейсов в связи с временными ограничениями на полеты в ряде районов Краснодарского края, сообщает в субботу Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорты Геленджик и Краснодар (Пашковский) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края", - сказано в сообщении.

В нем говорится, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, в субботу днем временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Сочи.