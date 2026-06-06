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Аэропорт Сочи третий раз за день приостановил работу

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В субботу утром аэропорт уже дважды приостанавливал прием и выпуск рейсов из-за введенных ограничений. Через несколько часов работа была возобновлена.

Сочи Росавиация
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