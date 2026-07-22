В Петербурге арестован пособник украинских спецслужб, готовивший теракт

Злоумышленник планировал заминировать автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК, заявили в ФСБ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ФСБ совместно с МВД Санкт-Петербурга пресекла противоправную деятельность гражданина РФ, оказывавшего содействие спецслужбам Украины.

"Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram вступил в переписку с представителем украинской стороны и по его указанию осуществлял разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные он передавал представителю иностранной спецслужбы.

"Также подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК", - отмечается в сообщении.

В ходе допроса 21-летний задержанный пояснил, что "противоправные действия он осуществил инициативно за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек от куратора".

Как отметили в ЦОС, фигурант был задержан полицейскими в ходе проведения досмотра при входе в Петербургский метрополитен. У него было обнаружено и изъято закамуфлированное под GPS-трекер самодельное взрывное устройство.

Уголовное дело расследует УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Молодому человеку инкриминируется ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.

"В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, возможно, причастных к данной диверсионно-террористической деятельности", - заключили в спецслужбе.