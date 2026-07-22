Один человек погиб, 10 ранены после ночной атаки БПЛА на Кубань

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате массированной ночной атаки беспилотников на Краснодарский край, еще 10 человек пострадали, сообщил в среду губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник (...). При атаке на складской комплекс в Краснодаре пострадали десять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медучреждения города. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно. На складе продолжается ликвидация последствий ночной атаки и тушение пожара", - написал Кондратьев в своем канале в Max.

Кроме того, по его информации, фрагменты БПЛА также попали в два многоквартирных дома в Краснодаре. В станице Динской - в два частных дома. Там никто не пострадал.

"Поручил главам муниципалитетов оказать всю необходимую помощь пострадавшим. На местах работают оперативные и специальные службы", - проинформировал губернатор.

Как сообщалось, в ночь на среду Краснодарский край подвергся атаке БПЛА, произошло возгорание в складском комплексе в Краснодаре и на территории нефтебазы в Армавире на площади около 800 кв. м.