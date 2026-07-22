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Военные РФ поразили в Одессе портовые мощности и логистический центр "Новой почты"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли групповые удары по целям в Одессе и Одесской области, а также судам, связанным с вооруженными силами Украины, заявило Минобороны РФ в среду.

"В результате ударов в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В городе Одесса поражен логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения", - заявило Минобороны РФ.

"На переходе морем (15 км и 53 км юго-вост. Одессы) поражены сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск", - говорится в сообщении.

"В районе населенного пункта Ковалевка (25 км северо-зап. Одессы) поражена батарея берегового ракетного комплекса "Нептун-2", уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина", - говорится в сообщении.

Минобороны Одесская область Одесса
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