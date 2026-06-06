Крушение самодельного легкомоторного самолета произошло в Татарстане

Пилот погиб

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Обстоятельства инцидента с легкомоторным воздушным судном выясняют в Татарстане, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в субботу.

"По предварительной информации, вечером 6 июня 2026 года в районе села Казанбаш Арского района Республики Татарстан после взлета с посадочной площадки "Казан баш" произошло крушение самодельного легкомоторного воздушного судна", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пилот погиб.

Следственными органами организована проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).