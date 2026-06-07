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Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июня

Выборы в Армении, дети пострадали из-за атаки дронов, крушение самодельного самолета в Татарстане

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четверо детей и один взрослый ранены при атаке БПЛА в Брянской области. Пять человек, включая двух детей, пострадали в ДНР.

- В Армении начались выборы в парламент. По результатам, среди прочего, будет определен новый премьер-министр страны.

- Крушение самодельного легкомоторного самолета произошло в Татарстане. Пилот погиб.

- США могут использовать иранские активы для финансирования восстановления стран Персидского залива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

- Роспотребнадзор сообщил, что показатель отравлений спиртом в России с 2016 года сократился на 39%. Вместе с тем возросла доля алкогольных отравлений среди женщин.

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