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Поражены пункты управления БПЛА и временной дислокации ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары авиабомбами по пункту управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области и пунктам временной дислокации украинских бригад в Херсонской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в результате ударов поражены: пункт управления БПЛА отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе села Новопавловка в Днепропетровской области, а также пункты временной дислокации украинских бригад в районах населенных пунктов Щурово и Суханово в Херсонской области.

Минобороны РФ опубликовало видео ударов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Херсонская область Днепропетровская область
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