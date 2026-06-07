Поражены пункты управления БПЛА и временной дислокации ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары авиабомбами по пункту управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области и пунктам временной дислокации украинских бригад в Херсонской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в результате ударов поражены: пункт управления БПЛА отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе села Новопавловка в Днепропетровской области, а также пункты временной дислокации украинских бригад в районах населенных пунктов Щурово и Суханово в Херсонской области.

Минобороны РФ опубликовало видео ударов.