Четыре человека погибли в ДТП в Кузбассе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ДТП произошло на трассе в Кемеровской области, в результате которого четыре человека погибли, еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло накануне около 19:40 на 46-м километре автодороги Гурьевск - Малая Салаирка - Горскино - Урск.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля Nissan, не имеющий прав, выехал на обочину, не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии от полученных травм до прибытия медиков погибли сам водитель и трое его пассажиров в возрасте 10, 62 и 67 лет. 37-летняя пассажирка иномарки госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Лк