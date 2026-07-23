В бразильских школах введут уроки русского языка

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Представители Минпросвещения России и Министерства образования Бразилии на совещания в онлайн-формате договорились о внедрении в учебные планы бразильских школ русского языка как иностранного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского министерства.

"В ходе встречи стороны договорились о продвижении русского языка как иностранного в Бразилии, а также его внедрении в учебные планы некоторых школ профильного национального ведомства", - говорится в сообщении.

Российская сторона подчеркнула значимость обмена педагогическим опытом. Стороны согласовали план налаживания двусторонних связей в сфере развития программ повышения квалификации и направления российских учителей в школы Бразилии, отмечается в сообщении.

Стороны также подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования.