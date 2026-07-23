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Принятые в РФ законы на 40% повысили доходы бюджета от мигрантов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Законы, принятые Госдумой в сфере миграции, существенно повысили доходы российского бюджета от приезжающих в РФ на работу, заявил председатель думы Вячеслав Володин.

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"Мы на протяжении практически трех лет формировали законодательное поле - новую совершенно часть миграционной политики. И когда вы здесь сказали, что на 40% выросли доходы от тех, кто приезжает в страну работать, от мигрантов - вот итог работы в части пополнения казны бюджета", - сказал Володин на заседании Госдумы, комментируя выступление председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

По словам председателя Госдумы, "основа здесь была сформирована именно через законодательное регулирование, когда все это обелили, навели порядок в части незаконной миграции, усилили ответственность за все махинации и лазейки в этой сфере и повысили ответственность за все это".

РФ Госдума Вячеслав Володин
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